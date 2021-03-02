Beşiktaş’ın Atiba’sı var!

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 31 puanda kalırken, Beşiktaş 57 puana yükseldi.

Ligin 29. haftasında Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü Denizlispor ile deplasmanda; Beşiktaş ise aynı gün Gaziantep FK ile Vodafone Park’ta karşılaşacak.

Beşiktaş orta sahada Necip-Josef-üçlüsüyle çıktığı maçta ilk yarı rakip kalede pozisyonlar buldu ancak son vuruşlar istenilen golü getirmedi.

İkinci yarıya Mensah-Necip değişikliğiyle başlayan Beşiktaş, galibiyet golünü 59. dakikada Atiba ile buldu. 38 yaşındaki Kanadalı, Aboubakar’ın tek pasta çıkardığı topta ceza sahası çaprazında şutunu çekerek kaleci Ertaç’ı çaresiz bıraktı: 1-0.

5 asisti bulunan Atiba bu golle bu sezon oynadığı 24. maçında 4. gol sevincini yaşamış oldu.

Geride kalan dakikalarda takımlar pozisyona girdi ancak skor değişmedi. Kaleci Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu’nun mide rahatsızlığı nedeniyle yedekler arasında kaldığı maçta yaptığı 2 net kurtarışla takımına büyük katkı sağladı. (SKOR)