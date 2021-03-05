Beşiktaş zorlu fikstüre hazır
1 ay boyunca tüm maçlarını İstanbul’da oynayacak olan Beşiktaş’ta futbolcuların performansı zirveye ulaştı. Golcüler Larin ve Aboubakar, idmanlarda attığı goller ile parmak ısırtıyor. Galatasaray’ın puan kaybı sonrasında da ligin gizli lideri Kara Kartal’da moraller tavan yaptı.
FUTBOL 05.03.2021, 09:52 kartalbakışı.com
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Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde önümüzdeki 5 maçın tamamını İstanbul’da oynayacak. Kara Kartal’da tek hedef; Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında zafere uzanarak, şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak. Yarın oynanacak olan Gaziantep maçıyla birlikte zirvedeki yerini sağlama almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’ın, Ankaragücü karşısında aldığı yenilgi sonrasında ligin gizli lideri konumuna geçti. Hal böyle olunca futbolcuların ve teknik heyetin morali tavan yaptı. Oyuncuların, idmanlarda sergilediği performans da zirveye ulaştı.
Son 7 maçta 1 gol atan Cyle Larin ile son 5 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsan Vincent Aboboubakar da antrenmanlarda attığı goller ile parmak ısırtıyor. Bu arada gelecek hafta Cenk Tosun da hazır hale gelecek. Hücum hattında müthiş bir forma rekabetinin yaşanacak olması da teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sergen Yalçın da golcüleriyle özel olarak ilgileniyor. (FANATİK)