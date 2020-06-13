Beşiktaş zoraki aradan sonra mağlubiyetle başladı
Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Antalyaspor'a evinde 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.
FUTBOL 13.06.2020, 23:08
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Süper Lig'de 3 aylık aranın ardından evinde Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Konuk ekip Sinan Gümüş ve Amilton'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 öne kapattı. Siyah-beyazlı takımın tek sayısı ise 68. dakikada Adem Ljajic'ten geldi. Geri kalan dakikalarda Beşiktaş'ın çabası başka gol getirmedi.