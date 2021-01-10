Ömer Erdoğan'ın açıklamaları:

Kalecimiz Akın'a çok güveniyorum, çok çalıştı, bu fırsatı bekledi. Diouf'un bir sıkıntısı vardı, riske atmak istemedik. Bugüne kadar ağrılarla oynadı. Beşiktaş, yerleşik savunmaya sıkıntı yaşıyor, analizlerimizde gördük. Top kaybı sonrasında doğru pozisyon alır ve çabuk hücuma çıkmalarını engellersek güzel maç izletiriz.