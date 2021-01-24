Beşiktaş Vodafone Park'ta 5 maç sonra gol yedi
Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 39. dakikada Tripic'in golüyle 1-0 geriye düşerken, tam 5 maç sonra iç sahada kalesinde gol gördü.
FUTBOL 24.01.2021, 20:33 kartalbakışı.com
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Siyah-beyazlılar 9. haftada Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği haftada kalesinde 2 gol görürken, bu maçın ardından Kasımpaşa'yı 3-0, BB Erzurumspor'u 4-0, Sivasspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş, 5 maç aradan sonra evindeki karşılaşmada kalesinde gol gördü. (Fotomaç)