Beşiktaş ve Konyaspor sahaya mor gözlükle çıktı
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde iki takım oyuncuları anlamlı bir harekete imza attı. Futbolcuların taktığı mor gözlüklerin anlamı sonradan ortaya çıktı.
FUTBOL 07.02.2021, 20:21 kartalbakışı.com
12
Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde iki takım oyuncuları mor gözlükler takarak seremoniye çıktı.
Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, Epilepsi ile Savaş Derneği’nin ‘Epilepsi için bak’ kampanyasına destek için sahaya mor gözlükler takarak çıktı. (SKOR)