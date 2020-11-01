Beşiktaş üçlük attı!
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Kara Kartal, Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
FUTBOL 01.11.2020, 21:00
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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve Ali Şansalanın yönettiği karşılaşma siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Beşiktaş'ın tek golünü 55. dakikada Larin kaydetti. Golün asistini Ghezzal yaptı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 10'a yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Yeni Malatya ise 8 puanla 11. sırada yer aldı.