Beşiktaş üçlük attı!

Süper Lig'in 7. haftasındasahasındaile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve Ali Şansalanın yönettiği karşılaşma siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş'ın tek golünü 55. dakikada Larin kaydetti. Golün asistini Ghezzal yaptı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 10'a yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Yeni Malatya ise 8 puanla 11. sırada yer aldı.