Beşiktaş tercih yapmak zorunda kalabilir

Beşiktaş sezon sonunda ciddi bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Şu anda ilk 11'in değişmez ismi olan Valentine Rosier, Sporting Lizbon'dan kiralanmıştı. Lizbon Rosier için 4 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş ise 2.5 milyon euro ve bonuslar olarak teklifini iletti. Görüşmeler sezon sonuna, yani kiralık sözleşme bitene kadar sürecek gibi görünüyor. Beşiktaş, takıma çabucak uyum sağlayan ve arkadaşlık anlamında da renkli bir kişilik olan Rosier'i kaybetmek istemiyor.

Ancak bir yandan Rachid Ghezzal gerçeği var. Leicester City'den kiralanan Cezayirli oyuncu, takımın belki de en yetenekli ismi. 28 yaşındaki Ghezzal için 3 milyon euro vermeye hazır olan Beşiktaş, Leicester City'den henüz olumlu bir dönüş alamadı. Ghezzal, 2018 yılında Monaco'dan 14 milyon euro'ya alındı ve Trasfermarkt'taki piyasa değeri şu anda 7 milyon euro.

Beşiktaş'ın bir diğer kiralık ismi ise Montero. Atletico Madrid alt yapısından çıkmış olan Montero'nun sözleşmesi ise biraz daha karışık. İspanyol savunmacının bonservisinin yüzde 50'si için 4.5 milyon euro opsiyon koyulmuştu. Yani Beşiktaş, oyuncuyu tamamen almak için 9 milyon euro civarına çıkmak zorunda. (POSTA)