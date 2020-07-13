Beşiktaş tek attı üç aldı

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeniile karşılaşan'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı.

49. dakikada VAR incelemesi sonrasında Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Farnolle'un Gökhan'a faul yaptığı tespit edildi ve penaltı kararı verildi. 52. dakikada penaltı atışını kullanan Caner Erkin, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi maç bu golle 1-0 Beşiktaş lehine sonuçlandı. Siyah Beyazlılar önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.