Beşiktaş'tan teklif aldık

21 yaşındaki oyuncu için Ekim ayında teklifler aldıklarını açıklayan Caro, "Transferin son günleriydi., Feyenoord ve Sheffield United, Gaich için teklif yaptı. Onlar kendisi için gerekli bedeli de ödemeye hazırdı. Ancak daha sonrasında Gaich takımda kalmaya karar verdi" dedi. Genç forvet sezon başında CSKA’ya 8.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Kaynak: Fanatik