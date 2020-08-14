Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı

Beşiktaş transferde rotayı Almanya'ya kırdı. Siyah-beyazlılar gelecek vaad eden bir ismi kadrosuna katmaya yakın. Beşiktaş'ın Eintract Frakfurt kulübüyle sözleşmesi sona eren Şahverdi Çetin'i renklerine bağlamak istediği bilgisine ulaşıldı.

Bonservisi olmayan 2000 doğumlu Şahverdi Çetin merkez orta sahada görev yapabiliyor. Şahverdi Çetin, en son Almanya U18 Milli Takımı ile de yeşil sahalarda boy gösterdi.

Kaynak: beIN SPORTS