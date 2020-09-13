Beşiktaş'tan lige süper başlangıç!

Beşiktaş ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yendi. Goller Boyd, Mensah ve Lens'ten gelirken, Trabzonspor'un golü Abdülkadir'den geldi.

29. dakikada Tyler Boyd, solda aldı, muhteşem vurdu Hüseyin’in başına da çarpan top ağlara gitti ve skor 1-0 oldu!

62. dakikada Beşiktaş lehine penaltı kararı çıktı. Flavio’ya sarı kart çıkarken Trabzonspor’la ilk maçına çıkan oyuncu ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Flavio ilk sarı kartını 43’te görmüştü. Mensah penaltıdan skoru 2-0 yaptı!

74. dakikada Dorukhan’ın içeri güzel çevirdiği pasta oyuna 73’te dahil olan Lens topu ağlara gönderdi.

86. dakikada Welinton, Ersin anlaşmazlığında Abdülkadir Ömür’ün golüyle skor 3-1’e geldi.

Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş zorlu Trabzonspor deplasmanında 3 puanı 3 golle almış oldu ve lige süper bir başlangıç yaptı.