Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye büyük jest!
Beşiktaş, 33. hafta Vodafone Park’ta seyircisiz oynanacak derbi için Fenerbahçe’ye tarihi bir jest yapacak. “Ruhumuz Yeter” sloganıyla fotoğraflı maket taraftar kampanyası başlatan Kartal, isteyen sarı-lacivertli seyircilerin maketlerini de misafir tribününe yerleştirecek.
“Ruhumuz Yeter” kampanyası başlatan ve Vodafone Park’ta seyircisiz oynanacak 4 maçta tribünleri karton taraftar fotoğraflarıyla donatmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, çok konuşulacak bir sürprizi daha açıklamaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 33. haftası Dolmabahçe’de Fenerbahçe ile oynanacak derbiye sarı-lacivertli taraftarları da davet edecek.
Rekabet kadar ebedi dostluğa da önem veren yönetim, isteyen sarı-lacivertli taraftara Ruhumuz Yeter kampanyasından koltuk satacak.
Kendi taraftarına 4 maçlık paketi 129 TL fiyatla satan ve yoğun talep alan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe taraftarına tek maçlık misafir tribün koltuğu sunacak.
Hem kulübe kaynak sağlamak hem de tarihe geçecek bir girişime imza atmak isteyen siyah-beyazlılar yeterli talep oluşması halinde kalan haftalarda Vodafone Park’a gelecek diğer misafir takım taraftarlarına da aynı jesti yapacak.
Siyah-beyazlı kulüp, “Ruhumuz Yeter” kampanyası kapsamında 129 lira karşılığında 4 maçlık koltuk satın alan taraftarlara özel bir jestte bulunacak.
Buna göre Süper Lig’in sonunda fotoğraflı maketler, talepte bulunan taraftarlara hatıra olarak verilecek. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli taraftarlara da satın alacakları koltuklara yerleştirilecek fotoğraflı maketlerini hediye edecek.
Kaynak: Milliyet / Serdar Sarıdağ