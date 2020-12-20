Beşiktaş'tan Erzurumspor'a farklı tarife!
Liderlik yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada Beşiktaş, sahasında Erzurumspor'u farklı yenerek zirveye yaklaştı. Beşiktaş'ın golleri 12 dakika içinde geldi.
FUTBOL 20.12.2020, 20:52 kartalbakışı.com
12
Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Erzurumspor’u peş peşe bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Beşiktaş’ı galibiyete Aboubakar (2), N’Koudou ve Vida’nın golleri taşıdı.
Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftayı Beşiktaş iyi değerlendirdi. Sahasında Erzurumspor’u yenen siyah-beyazlılar, zirveye yaklaştı.