Beşiktaş'tan Casillas'a veda paylaşımı

Dün futbolu 39 yaşında bıraktığını açıklayan Iker Casillas'a bir veda da Beşiktaş'tan geldi. Siyah-beyazlı kulübün İngilizce yayın yapan Twitter hesabından İspanyol kaleci de etiketlenerek Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol paylaşıldı. Paylaşımda "Güzel anılar için teşekkürler. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş'ın bu paylaşımı daha sonra silindi.

Şubat ayında İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olan Casillas, daha sonra adaylığını geri çekmişti. 2000-2016 yıllarında İspanya Milli Takımı'nın kalesini 167 kez koruyan Casillas, bu dönemde 2010 Dünya Kupası, 2008 ve 2012'de de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

Kaynak: HT Spor