Beşiktaş'tan anlamlı hareket
Beşiktaş Vodafone Park'ta kurulan led ekranlara ebediyete intikal etmiş kurucular, başkanlar ve taraftarlarla birlikte Vodafone Park’ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçlerimizin fotoğraflarını yansıttı.
FUTBOL 04.12.2020, 19:35 kartalbakışı.com
20
Bugün Vodafone Park’ta, ebediyete intikal etmiş kurucularımız, başkanlarımız ve taraftarlarımız ile Vodafone Park’ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçlerimizle vatandaşlarımızın fotoğrafları, led ekranlarda yayınlanacak.