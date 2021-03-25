Beşiktaş'ta yerli ve milli mutluluk!

Sergen Yalçın’ı geçtiğimiz sezonun ortasında teknik direktörlüğe getirerek futbolda yeni bir dönemin kapılarını açan Beşiktaş Yönetimi, bu yapılanma çerçevesinde geliştirdiği kiralama politikasının meyvelerini toplamaya başladı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas’ın, Türkiye’nin ve Avrupa’nın her yerini didik didik taradığını bilen siyah-beyazlı yönetim bu nedenle bünyesindeki gençleri kiralamaya karar vermişti. Sezon başında Ahmet Gülay’ın uzun süreli olarak Aytemiz Alanyaspor’a kiralanması karşısında ağır eleştirilerin hedefi olan yöneticilerin, bu oyuncunun Ümit Milli Takım’a davet edilmesinden büyük mutluluk duydukları belirtildi. Siyah-beyazlıların, gençler konusunda ne kadar doğru bir planlama yaptıklarını kendi aralarında konuştukları da öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, futboldan sorumlu yöneticilerden Erdal Torunoğlulları ve Asbaşkan Emre Kocadağ’ın yanı sıra altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan, genç oyuncu Ahmet Gülay’ın uzun süreli kiralanması yüzünden adeta eleştiri yağmuruna tutulurken, bu durumun şimdi tam tersine döndüğü aktarıldı.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan siyah-beyazlı idarecilerin, “Ahmet Gülay bizde kalsaydı oynama şansı çok olmazdı. Ama Alanyaspor’da bu fırsatı buluyor. Aynı şekilde Ümraniye’de Kartal Kayra Yılmaz ve Turgutluspor’a kiralık giden Erdoğan Kaya da takımlarında forma giyiyorlar. Bu oyuncuların yedek beklemek yerine düzenli oynamalarını istedik. İyi ki bu yönde karar vermişiz. Şimdi üçü de Ümit Milli Takım’da. Aynı şekilde Sergen Yalçın hoca, Ersin ve Rıdvan’ın üzerinde bu kadar durmasa belki onlar da milli takıma gidemezdi” yorumunu yaptıkları ifade edildi. (SKORER)