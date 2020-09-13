Beşiktaş'ta yeniler ilk 11'de sahada

’ta yeni transferler Welinton, Fabrice N’Sakala, Bernard Oliver Mensah maça ilk 11’de başladı. Atakan Üner ise yedek kulübesinde yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, corona virüsü testi pozitif çıktığı için bu mücadelede takımının başında yer alamadı.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N’Koudou, bu karşılaşmada forma giyemedi. Atletico Madrid’den kiralanan savunma oyuncusu Francisco Montero’nun da lisansı henüz çıkarılmadığı için Trabzonspor karşısında görev alamadı.