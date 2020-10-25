Beşiktaş'ta yeni lider Josef de Souza

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yle yollarını ayırmasının ardından Siyah- Beyazlılar’a transfer olan Josef de Souza, Beşiktaş’la ilk maçına Gençlerbirliği karşılaşmasında çıkmıştı. 1-0 mağlubiyetle sona eren karşılaşma sonrasında, “Şampiyon olmak için birçok şeyi düzeltmeliyiz. Milli ara bizim için iyi oldu. Büyük takıma yakışır bir şekilde çok pozisyon üretir hale gelebilmek için birçok şeyi değiştirmeliyiz” açıklamasını yapan Brezilyalı ön libero, yaklaşık 3 haftalık arayı en iyi şekilde değerlendiren oyuncular arasında yer aldı. Kısa sürede takımın liderlik rolünü de üstlenen 31 yaşındaki futbolcu, Denizlispor karşılaşmasında Siyah-Beyazlı ekibi yönlendiren isim olacak.

Yarınki maçta Atiba Hutchinson’la birlikte ön libero hattında görev yapacak olan tecrübeli futbolcu, hem orta alanda rakip ataklarını karşılayacak hem de teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisine verdiği talimat doğrultusunda hücum hattına desteğe çıkacak. Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül gibi isimlerin ayrılığı sonrasında takımda oluşan lider oyuncu açığını kapatan Josef, teknik ekibin de desteğiyle oyun boyunca takımının önderi olarak mücadele edip gerektiğinde müdahalelerde bulunacak. Denizli maçı öncesinde yapılan idmanlarda yeni görevi sebebiyle takım arkadaşlarını yönlendirmeye başlayan tecrübeli futbolcunun, özellikle vatandaşı Welinton’a savunmadaki hatalarını anlattığı ifade edildi.

Kaynak: Fanatik