Beşiktaş'ta yeni hedef Serkan Kırıntılı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, şu ana kadar N'Sakala ve Welinton ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı yönetimin şimdiki hedefi, kaleci transferi…
Stoper sorununu Welinton, sol bek eksiğini de N’Sakala'yı renklerine bağlayarak çözen Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Siyah beyazlılar, kaleci konusunda da rotasını belirledi.
Fatih Öztürk, Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı gibi isimler arasında ön plana çıkan aday İttifak Holding Konyaspor’un 35 yaşındaki file bekçisi Serkan Kırıntılı oldu.
Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli eldiven, bonservisini alması durumda önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymeye oldukça yakın.
Deneyimli teknik adamın listede yer alan 2 oyuncuya onay verdiği, Erdal Torunoğulları’nın bu futbolcularla bizzat görüşeceği öğrenildi.
Belirlenen isimlerle anlaşma sağlanamaması durumunda Gökhan Gönül’le yeniden masaya oturması beklenen siyah beyazlılar, çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.
Kaleci ve sağ bek transferinin de 10 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon kamp çalışmalarına yetiştirilmesi durumunda, siyah beyazlılarda savunma hattına yapılacak takviyeler sona ermiş olacak.
Kaynak: TRT Spor