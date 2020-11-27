Beşiktaş'ta Welinton'dan güzel haber!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin konuğu olacakdün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah- Beyazlılar'da karantina süreci sona erenve Hasic de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Beşiktaş'ta karantina süreçleri devam eden diğer yıldızlardan Vida ve N'Sakala ise antrenmana katılmadı.

Kaynak: Fotomaç