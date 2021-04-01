Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın son durumu!
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar endişesi yaşanıyor. Milli takımda sakatlanan deneyimli golcünün sağlık durumu bugün İstanbul'da yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.
FUTBOL 01.04.2021, 10:36
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Kamerun Milli Takımı’nın önceki gün Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında forma giyen Vincent Aboubakar, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Karşılaşma sonrası sağ arka adalesinde ağrı hisseden deneyimli golcünün durumu bugün İstanbul’da yapılacak doktor kontrolü sonrası netleşecek.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, bu çekilecek MR'ında sorun çıkması halinde hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. (HÜRRİYET)