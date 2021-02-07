Beşiktaş'ta Vida cezalı duruma düştü

Sezonun ilk yarısında İttifak Holdingmaçının yanı sıra Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında sarı kart gören, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ile sarı kart cezalısı Bernard Mensah, cezalarını İttifak Holding Konyaspor maçıyla tamamlamıştı. (NTV SPOR)