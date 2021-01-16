Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ilk 11’e dönüyor

’ın alt yapısından çıkan ve şans bulduğu günden beri hep yukarıya doğru bir ivme kazananYılmaz,ile yarın oynanacakde ilk on birde şans bulacak. Son iki maçta N’Sakala’yı oynatarak genç futbolcusunu derbiye saklayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rıdvan’dan, Fenerbahçe maçındaki başarılı performansını beklediği vurgulandı. Rıdvan ile özel olarak görüşen ve onu derbiye motive eden siyah-beyazlı teknik adamın, önce savunma önlemini almasını, daha sonra gerektiği durumlarda hücuma katkı sağlamasını istediği bildirildi.

Süper Lig’in 19. haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek olan Beşiktaş’ın iç sahadaki performansı dikkati çekiyor. Bu sezon evinde 8 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, Vodafone Park’taki ilk maçında beraberlik, ikinci maçında yenilgi alırken geri kalan tüm maçları kazandı. 35 puanla Süper Lig’in ilk sırasında yer alan Kartal, 19 puanı iç sahadaki performansıyla topladı. Siyah-beyazlı ekibi Dolmabahçe’de mağlup eden tek takım ise Gençlerbirliği oldu. (Milliyet)