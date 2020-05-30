Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup fedaya hazır!

Koronavirüs salgını sonrası kulübün içinde bulunduğu sıkıntılara, kaptanlardan biri olarak asla duyarsız kalamayacağını yönetime ilettiği ortaya çıkan Oğuzhan’ın indirim konusuna yeşil ışık yaktığı belirlendi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kiralık gitmesine karşı çıktığı ve önümüzdeki sezon takıma kazandırmak istediği Oğuzhan’ın bu yaklaşımı, siyah-beyazlı yöneticileri bir hayli memnun etti. Necip ve Oğuzhan’ın indirimler konusunda başı çekmesinden memnuniyet duyan yönetim; Jeremain Lens, Burak Yılmaz ve Domagoj Vida gibi yüksek yıllık ücret kazanan isimlerden de aynı duyarlılığı bekliyor. Yeni sezon planlaması çerçevesinde önce kendi içindeki değerleri takıma kazandırarak tasarrufun ön önemli adımını atmayı planlayan siyah-beyazlılar, Önümüzdeki günlerde diğer oyuncularla da masaya oturacak.

Kaynak: Milliyet