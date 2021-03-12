Beşiktaş'ta maç öncesi kokoreç keyfi
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçı öncesi stadın yanında bulunan kokoreçcide kokoreç yedi.
FUTBOL 12.03.2021, 18:44 kartalbakışı.com
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Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan sürpriz hareket. Ntvspor'un haberine göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçı öncesi stadın yanında bulunan kokoreçcide kokoreç yedi.
Sergen Yalçın, daha sonra stada giderek tribündeki yerini aldı. Yalçın, cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek. (NTV SPOR)