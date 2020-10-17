Beşiktaş'ta localar satışa çıkıyor
Statlarda localara yüzde 50 oranında taraftar alınacak olması sonrası Beşiktaş harekete geçti.
FUTBOL 17.10.2020, 11:29
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Pandemi dönemi hazırlıkları kapsamında statlarda localara yüzde 50 oranında taraftar alınacak olması sonrası Beşiktaş harekete geçti. Siyah-beyazlılarda pazartesi gününden itibaren az sayıda locanın satışa çıkarılacağı aktarıldı. Loca satışlarının pandemi koşulları düşünülerek geçen seneki fiyatlardan olacağı, zam yapılmayacağı vurgulandı.
Kaynak: Milliyet