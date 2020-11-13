Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı

Milli aranın ardından Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan, üst üste gelen Koronavirüs haberleriyle zora girdi. Vida'nın şokunu atlatamadan siyah-beyazlılarda kervana yenileri eklendi. Dün yapılan açıklamada Beşiktaş'ta biridışı olmak üzere 3, Vida'nın dışında milli takım kampında bir futbolcunun daha Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Daha önce 3 pozitif olan Kartal'da son 5 oyuncuyla birlikte vaka sayısı 8'e yükseldi. Yönetim isimleri açıklamazken, oyunculardan dördünün savunmacı, ikisinin kanat, ikisinin ise orta saha oyuncusu olduğu kaydedildi. Ersin kırmızı kart cezalısı iken Gökhan Töre'nin de sakatlığı devam ediyor.

Kaynak: Fanatik