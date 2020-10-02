Beşiktaş'ta Josef sevinci

Siyah-Beyazlı ekipte önceki gün tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, ayak bileğindeki sakatlığı atlattı ve tamamen hazır duruma geldi. Bir sevindirici haber de lisansı yeni çıkartılan Josef de Souza’dan geldi.

Brezilyalı ön liberonun idmanlardaki performansı ile göz doldurduğu öğrenildi.Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, 31 yaşındaki yıldız oyuncu ile özel olarak ilgilendiği bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda ligde pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak olan mücadelede Atiba ve Josef ikilisinin, orta sahanın merkezinde birlikte görev yapacağı belirtildi.

Josef, Siyah-Beyazlı formayı giymek için can attığını söylerken, form olarak tamamen hazır olduğunu Sergen Yalçın ve ekibine bildirdi. Böylece Atiba ve Josef ikilisi, Gençlerbirliği maçında ilk kez sahada birlikte görev yapacak. Josef, daha önce ülkemizde 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe’nin formasını giymişti.

Kaynak: Fanatik