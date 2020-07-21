Beşiktaş'ta izin bitti, mesai başlıyor

Derbide Fenerbahçe'yi Vida ve Gökhan Gönül'ün golleri ile 2-0 yenen ve çok kritik bir 3 puan kazanan Siyah-Beyazlılar'da teknik heyet oyunculara izin verdi. Dünü izinli olarak geçiren Beşiktaşlı futbolcular bugün yeniden Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşacak. Vakit kaybetmeden de hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçının provaları başlayacak.

Kara Kartal, Başkent ekibini yenerek Şampiyonlar Ligi bileti almak için Sivas'ın Göztepe'ye puan kaybetmesini bekleyecek.

Kaynak: Fanatik