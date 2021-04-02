Beşiktaş'ta ilk 11 netleşiyor
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ta eksik futbolcuların fazla olması teknik heyeti düşündürüyor. Kritik maçın hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın 11'i netleşmeye başladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.
Kart cezalısı Ghezzal, sakatlıkları devam eden; Hasic, Dorukhan, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek.
Stoperde Vida - Welinton, defansın önünde ise Josef De Souza forma oynayacak. Orta sahanın göbeğinde Oğuzhan - Atiba ikilisini oynatmayı düşünen deneyimli teknik adam, sağ kanatta N’Koudou solda ise Adem Ljajic'e şans vermeyi planlıyor.
Eksikler nedeniyle Ljajic’e kanatta görev vermeyi düşünen Yalçın’ın diğer planı ise Sırp oyuncuyu 10 numarada oynayıp, sakatlıktan çıkan Gökhan Töre’yi kanatta değerlendirmek.
Bu durumda Oğuzhan yedek kulübesinde olacak. Santrforda ise Vincent Aboubakar’ın yokluğunda Cyler Larin forma giyecek. (TRT SPOR)