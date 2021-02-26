Beşiktaş'ta hedef milli ara öncesi liderlik!

Şampiyonluğu çok isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi bugün tesislere giderek, futbolcularla uzun vadeli planları kapsayan bir toplantı gerçekleştirecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın da önlerindeki kritik süreci 15 puanla kapatmaları halinde yarışta dev bir adım atacaklarının altını çizecek.

Yukatel Denizlispor maçıyla bugün Süper Lig’e yeniden giriş yapacak Beşiktaş’ta birlik, beraberlik rüzgarı esiyor. Yönetim kurulu ve teknik heyet şampiyonluk yarışında en kritik viraja girilmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde oyuncuların zirve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefliyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi bugün tesislere giderek maç öncesinde takımla toplantı yapacak. Göreve geldiği günden bu yana maçlardan önce teknik heyet ve futbolcularla buluşmaya özen gösteren Çebi’nin bu kez farklı bir konuşma gerçekleştireceği öğrenildi. Çebi sadece Denizlispor maçı için değil, önümüzdeki tüm süreç için bir motivasyon konuşması yapacak ve şampiyonluğa olan inancını dile getirecek.

Futbolcuların alacaklarını zamanında ödeyerek, takım içerisinde huzursuzluk olmasını engelleyen yönetimin yanı sıra Sergen Yalçın da futbolcuları mental açıdan sürekli hazır tutmaya çalışıyor. Herkesin Adem Ljajic’ten umut kestiği sırada bu futbolcuyu takıma kazandıran Yalçın dün takımla bir taktik toplantısı yaptı. Sergen Yalçın’ın ayrıca bugün de başta Denizlispor maçı olmak üzere Fenerbahçe derbisinin de dahil olduğu önümüzdeki zorlu süreç üzerinden bir değerlendirme yapacağı aktarıldı.

Beşiktaş, Süper Lig’de milli ara öncesi sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor (D), Gaziantep FK, Başakşehir (D) ve Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kartal 5 maçlık süreci 15 puanla kapatarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmanın hesaplarını yapıyor. (MİLLİYET)