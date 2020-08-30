Beşiktaş'ta gözler gidecek oyuncularda

Beşiktaş’ta yönetim, gönderilecek oyuncular üzerine yoğunlaşmış durumda. Siyah beyazlılarda ilk hedef, Enzo Roco ve Isimat-Mirin.

Roco ile daha önce de görüşen yönetim, Şilili oyuncuyla anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor. Kontratın karşılıklı feshedilmesi için temaslar sürüyor. Hafta içinde Roco'nun temsilcisi Türkiye’ye gelecek.

Yıllık 1 milyon 400 bin euro maaşı olan Şilili oyuncunun sözleşmesinin belli bir miktar ödeme ile fesih edilmesi bekleniyor.

Isimat-Mirin de ise henüz ortak bir nokta bulunamadı. Fransız oyuncu, alacaklarının tamamını istiyor. Yönetim ise Roco’da olduğu gibi bir miktar ödeme yapıp, anlaşmayı iptal etmeyi amaçlıyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin devam edeceği ifade edildi. Umut Nayir’in ise Anadolu takımlarının takibinde olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor başta olmak üzere birkaç kulübün Umut’u kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Golcü oyuncunun ise kariyerine yurt dışında devam etmeyi düşündüğü gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT Spor