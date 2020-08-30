Beşiktaş'ta gözler gidecek oyuncularda
Beşiktaş’ta gidecek oyuncuların netleşmesinin ardından transfere hız verilecek. Öncelikle Roco ve Isimat-Mirin ile yollar ayrılacak.
Beşiktaş’ta yönetim, gönderilecek oyuncular üzerine yoğunlaşmış durumda. Siyah beyazlılarda ilk hedef, Enzo Roco ve Isimat-Mirin.
Roco ile daha önce de görüşen yönetim, Şilili oyuncuyla anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor. Kontratın karşılıklı feshedilmesi için temaslar sürüyor. Hafta içinde Roco'nun temsilcisi Türkiye’ye gelecek.
Yıllık 1 milyon 400 bin euro maaşı olan Şilili oyuncunun sözleşmesinin belli bir miktar ödeme ile fesih edilmesi bekleniyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin devam edeceği ifade edildi. Umut Nayir’in ise Anadolu takımlarının takibinde olduğu öğrenildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor başta olmak üzere birkaç kulübün Umut’u kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Golcü oyuncunun ise kariyerine yurt dışında devam etmeyi düşündüğü gelen haberler arasında.
Kaynak: TRT Spor