Beşiktaş'ta Francisco Montero görev başına

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığını atlatmasının ardından takımla çalışmalara başlayan Francisco Montero'yu Başakşehir maçında görevlendirmeyi planlıyor.

FUTBOL 10.03.2021, 10:39 10.03.2021, 10:43 kartalbakışı.com
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Beşiktaş'ta Francisco Montero görev başına

Sakatlığını atlatmasının ardından takımla çalışmalara başlayan Francisco Montero, son olarak Gaziantep mücadelesinin kadrosunda yer almıştı. İspanyol stoper, bu maçı başladığı gibi yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Yoğun maç trafiği sebebiyle rotasyonlu kadro tercihleri yapan teknik direktör Sergen Yalçın, genç oyuncuyu cuma günkü Başakşehir maçında görevlendirmeyi planlıyor. (FANATİK)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın
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