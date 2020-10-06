Beşiktaş'ta forvet transferinin gerçekleşememe nedenleri!

Uzun süredir golcü hamlesi gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş'ta forvet transferi Ocak ayına kaldı. Bu süreçte gündeme gelen isimlerse Mario Mandzukic, Kalinic ve Mario Balotelli oldu.

Gökmen Özcan, ''Geçen sezonki kadrodan 10 futbolcuyla yollar ayrıldı. Bu süreçte de yaklaşık 10 tane futbolcu takıma kazandırıldı. Kıyaslama yapmak için henüz erken, bunu ilerleyen süreçte değerlendireceğiz. Beşiktaş taraftarı son gün bir forvet transferi bekliyordu. Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet de bu konuda yoğun bir çalışma yürüttü. Ancak yüksek maliyetlerden dolayı gerçekleştirilemedi. '' dedi.

Gündeme gelen 3 isimle ilgili yaşanan son gelişmeleri aktaran Gökmen Özcan, ''Son olarak Mario Mandzukic için atılım yapıldı ama kendisinin 2 sene için 9 milyon Euro’luk bir paket talebi vardı. Beşiktaş yönetimi de bu yüksek miktarın altına girmek istemedi açıkcası. Sergen hoca, ''Ben Mario Balotelli’ye hayır demedim sadece sorumluluğunu almam dedim. Siz sorumluluğunu alıyorsanız transfer edin’’ şeklinde yönetime çağrıda bulundu ama bu konuda ortak bir noktaya varılamadı. Kalinic içinse çok uzun süredir temaslar devam ediyordu. Kalinic, Atletico Madrid’den bonservisini son düzlükte aldı ama kendisinin 3 milyon Euro’luk net bir talebi vardı.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik