Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı öncesinde 4 isim sınırda

Beşiktaş ile Erzurumspor 5 resmi maçta karşı karşıya geldi. Beşiktaş Erzurumspor' karşı 5 resmi maçta 2 galibiyet alırken, 2'de mağlubiyet aldı, 1 maçta beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan öa. 4-0 Siyah Beyazlıların galibiyeti ile bitmişti. Beşiktaş ligde Erzurumspor'a kaybetmezken, 2 yenilgisini de geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupasında aldı.

Kara Kartal'da Erzurumspor maçı öncesinde dört isimsınırında. Üçerları bulunanan Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Cyle Larin ve Valentin Rosier Erzurum deplasmanında da sarı kart görürlerde sonraki maçta cezalı durumda düşücekler ve forma giyemeyecekler.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç saat 19:00'da başlayacak ve müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.