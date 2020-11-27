Beşiktaş'ta derbi öncesi 2 iyi 2 kötü haber!

Beşiktaş’a yarın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi 2 iyi, 2 kötü haber geldi. Covid-19 testinin pozitif olması sebebiyle Başakşehir ile oynanan maçta görev yapamayan Oğuzhan Özyakup karantina sürecinin tamamlanmasının ardından önceki günkü idmanda takımla çalışmalara başladı. Adalesindeki problemden dolayı maç saatine kadar Başakşehir’e karşı oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve son anda maça çıkan Utku da salonda yaptığı bireysel antrenmanların ardından takıma katıldı.

Bu oyunculardan gelen haberler teknik heyeti sevindirse de Hırvatistan’ın Türk Milli Takımı ile oynadığı maçın devre arasında Covid-19 testi pozitif olduğu açıklanan Vida ise karantina süreci devam ettiği için Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. Arka adalisinde problem yaşadığı için 16 gündür antrenmanlara katılamayan’ın ise F.Bahçe maçında ilk 11’de oynaması çok zor. Bu doğrultuda derbide stoper ikilisinin yine Necip ile Montero olması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Başakşehir maçının ilk yarısında ikilinin arasındaki uyumu beğendiği ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet