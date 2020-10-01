Beşiktaş'ta Atiba sevinci

, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü.

Bu arada sakatlığı nedeniyle Rio Ave ve Konyaspor maçlarında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'dan iyi haber geldi. Kanadalı futbolcu, idmanda takımla çalıştı. Atiba, görev verilmesi halinde Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek. .