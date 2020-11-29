Beşiktaş'ta Aboubakar ve Larin görev başına

Ligde geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde birer gol kaydeden Vincentve Cyle, etkili futbollarını derbilerde de sahaya yansıtmaya çalışacak. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında sergiledikleri formda görüntüyle teknik ekibe güven veren 2 futbolcu, kanat ve forvet hattında ayrı ayrı başlayacakları maçta sık sık çift forvet gibi de görev yapacak. Larin, kanatlardan yapacağı akınlarla ceza alanına girip takım arkadaşına hem servis yapacak hem de yakaladığı pozisyonlardan skor üretmeye çalışacak. Son 4 maçta 4 gol kaydeden Larin, serisine Fenerbahçe’yi de eklemeyi amaçlıyor. Aboubakar ise hem merkezden hem de kanatlardan gelecek pasları değerlendirip Fenerbahçe’yi de boş geçmemeyi hedefliyor.

Kaynak: Fanatik