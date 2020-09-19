Beşiktaş'ta 2 eksik var
Süper Lig’de geçen hafta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup’un bugünkü maçta görev alması beklenmiyor. Sakatlığı devam eden Kevin N’Koudou da kadroda yok.
FUTBOL 19.09.2020, 09:25
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Süper Lig’de geçen hafta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup’un bugünkü maçta görev alması beklenmiyor. Sakatlığı devam eden Kevin N’Koudou bu akşam yok. Antalya’da ise sakatlığı süren Serdar Gürler ile Drole kadroya alınmadı.
Kaynak: Fanatik