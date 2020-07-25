Beşiktaş süper ligi üçüncü bitirdi! 3-0

Üçüncülük için galibiyete ve Sivasspor’un puan kaybına ihtiyaç duyan 59 puanlı Beşiktaş, ligde kalmayı garantileyen 36 puanlı Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Kara Kartal mücadele sonunda hedefine ulaştı ve Süper Ligi üçüncü sırada bitirmeyi başardı.

Maçtan Önemli Anlar

33. dakikada Flavio yaklaşık 25-30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top Ersin'in sağından fileler ile buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında, elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

43. dakikada Boyd'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Nkoudou topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol öncesinde elle müdahale olduğuna karar veren hakem golü iptal etti.

51. dakikada Atiba'nın pasıyla Gökhan sağ kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Candeias araya girdi. Hakem Candeias'ın topla elle oynadığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Atiba kullandı, direğin içine çarpan top ağlara gitti.

78. dakikada Beşiktaş Diaby'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

81. dakikada bir penaltı daha kazanan Siyah Beyazlılar Elneny ile penaltıyı gole çevirip skoru 3-0'a taşıdı. Savunmanın arkasına sarkan Diaby, kaleci Burak'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Uzun süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Dorukhan Toköz, N'Koudou'nun yerine 83. dakikada oyuna girdi.

Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi ve ligi 62 puanla 3. sırada tamamladı.