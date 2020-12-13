Beşiktaş seriyi sürdüremedi!

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan siyah beyazlılar zorlu maçta kaybederek başarılı serisini sürdüremedi.

Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir’i 3-2, Fenerbahçe’yi 4-3 ve Kasımpaşa’yı 3-0 yenmişti. Beşiktaş'ın ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puanı var.

24. dakikada Beşiktaş ceza sahasında yaşanan pozisyon elle oynama şüphesiyle VAR’da incelendi. Alanyaspor, VAR incelemesinin ardından 26. dakikada penaltı kazandı. Alanyaspor Bakasetas’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

79. dakikada Tayfur’un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas’ın vuruşu kaleci Utku’nun koltuğunun arasından ağları havalandırdı ve skor 2-0 oldu.

81. dakikada Alanyaspor'da Babacar kırmızı kart gördü. Babacar, Rıdvan’a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

Beşiktaş 89’uncu dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Güven Yalçın yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 90. dakikada Aboubakar’ın penaltı golüyle durumu 2-1’e getirdi.

Maçta başka gol olmadı. Alanyaspor 2-1 Beşiktaş.