Beşiktaş Selanik'te sahaya çıktı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arıyor.
FUTBOL 25.08.2020, 21:13 26.08.2020, 23:45
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Toumba Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşma Kanal D'den yayınlanıyor.
Karşılaşmanın 11'leri
PAOK: Zivkovic, Michailidis, Varela, Ignason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom.
Temsilcimiz Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah, N'Koudou, Larin.