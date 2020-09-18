Beşiktaş Rio Ave'yi geçerse rakip belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu.
FUTBOL 18.09.2020, 19:21
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Kura çekimine seribaşı unvanıyla katılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacağı Rio Ave’yi elemesi halinde, play-off turunda Milan-Bodo/Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu, tek maç eleme usulüne göre 1 Ekim Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlılar, play-off turuna yükselmesi halinde Milan-Bodo/Glimt eşleşmesinin galibiyle Vodafone Park'ta karşılaşacak.