Beşiktaş Rio Ave maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PAOK’e elenen Beşiktaş yoluna UEFA’da devam edecek. Süper Lig’e 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş ardından Antalya ile 1-1 berabere kaldı. İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde eşleştiği Rio Ave'yle karşılaşacağı maçın saati ve kanalı...
FUTBOL 23.09.2020, 11:06
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Portekiz'in Rio Ave ekibi oldu. Temsilcimiz Beşiktaş ile Rio Ave arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesi tek maç üzerinden 24 Eylül Perşembe günü İstanbul’da, Vodafone Park Stadı’nda oynanacak. Beşiktaş Rio Ave maçı Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı ise henüz belli olmadı.