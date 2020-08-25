Beşiktaş, Paok deplasmanında tur peşinde!

Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arayacak.

25 Ağustos Salı günü oynanacak PAOK - Beşiktaş karşılaşması TSİ 21.00'de başlayacak. Selanik'te Toumba Stadı'nda seyircisiz oynanacak mücadele, Kanal D'den naklen yayınlanacak. İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.