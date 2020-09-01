Beşiktaş özel maçta Sivasspor'a 1-0 kaybetti
Beşiktaş, The Land of Legends Cup ilk maçında bugün Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.
FUTBOL 01.09.2020, 09:08 01.09.2020, 23:02
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Beşiktaş, The Land of Legends Cup ilk maçında bugün Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayan maçı D-Smart naklen ekrana getirdi.
Beşiktaş, The Land Of Legends Cup’ta son anlarda yediği golle Sivasspor'a 1-0 yenildi. Yatabare'nin golüyle kazanan Sivasspor özel turnuvada finale çıktı. Beşiktaş'ta ilk yarıda Dorukhan Toköz bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart gördü.