Beşiktaş Onyekuru'ya talip oldu
Bernard Mensah'ı Galatasaray'ın elinden kapan, Mario Lemina'yı da kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Sarı Kırmızılılar'a bir darbe daha vurabilir. Kara Kartal'ın hedefindeki isim Galatasaray'a 2 sezondur çok ciddi katkılar veren ve Cim Bom'un tekrardan kiralamak istediği belirtilen Henry Onyekuru...
FUTBOL 19.08.2020, 11:07
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Siyah Beyazlılar geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için Fransız kulübü Monaco'ya resmi teklif yaptı.
Fabrice N'Sakala, Welinton ve son olarak da Bernard Mensah'ı kadrosuna katan Beşiktaş, gözünü Henry Onyekuru'ya dikti. Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak renklerine bağlamak için Monaco'ya resmi teklif yaptı.
Kaynak: TRT Spor