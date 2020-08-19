Beşiktaş Onyekuru'ya talip oldu

Siyah Beyazlılar geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için Fransız kulübü Monaco'ya resmi teklif yaptı.

Fabrice N'Sakala, Welinton ve son olarak da Bernard Mensah'ı kadrosuna katan, gözünü Henry Onyekuru'ya dikti. Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak renklerine bağlamak için Monaco'ya resmi teklif yaptı.

Kaynak: TRT Spor