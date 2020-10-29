Beşiktaş Ocak ayını beklemeyecek!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmaları sürüyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü pazarlıkların ocak ayına kadar tamamlanarak anlaşma sağlanması talimatını verdi. Yönetim, siyah beyazlı formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcuya 350 bin euro olan maaşını Türk lirasına çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.

Kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği belirlenen rakamı aşmak istemeyen Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu. Avrupa'ya gitme hayali olan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte netlik kazanacak.

Kaynak: Sabah / Ogün Şahinoğlu