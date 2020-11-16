Beşiktaş Niasse ile anlaşmak üzere
Sezon başında Nikola Kalinic ısrarı sebebiyle Senegalli golcüyü veto eden tecrübeli hoca, karar aşamasında... Yönetim, seneliği 1.5 milyon Euro’dan 1,5 yıllık kontrat talebine olumlu baktığı 30 yaşındaki futbolcuyu, Yalçın’dan gelecek olumlu raporun ardından bitirmeyi planlıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la kontratı sona eren Oumar Niasse’ın üzerine yoğunlaşmıştı. Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki golcüyle ilk yapılan görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu oyuncu konusundaki kararını vermesi sonrasında çalışmalarını hızlandıracak.
Bonservis ödenmeyecek
Bu hafta içerisinde...
Transfer sezonunun son gününe kadar girişimlerde bulunulmasına rağmen İtalyan ekibi Hellas Verona’yla anlaşan Kalinic’in ardından maliyet bakımından en iyi seçenek olarak elde kalan Niasse’la ilgili olarak Yalçın’ın kararını bu hafta içerisinde vermesi planlanıyor.
Kaynak: Fanatik